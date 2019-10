Emma Villas Cus Siena, la serie C vince la prima gara contro il Club Arezzo

E’ stata una settimana positiva per la squadra della Emma Villas Volley anche per quel che riguarda la squadra che milita nel campionato di Serie C e per le formazioni del settore giovanile.

La Emma Villas Cus Siena di Serie C ha infatti iniziato il proprio campionato con una bella vittoria casalinga per 3-0 contro il Club Arezzo. “Eravamo rimaneggiati dato che avevamo alcune assenze per infortunio – dichiara il responsabile del settore giovanile biancoblu, Luigi Banella – ma ciò nonostante abbiamo disputato una buona gara centrando una vittoria importante che ci consente di conquistare i primi tre punti del campionato. Pensiamo subito a sabato sera, quando giocheremo in trasferta contro Cortona, una squadra che ha buona qualità e che nel proprio roster schiera giovani interessanti e pallavolisti esperti che hanno militato anche in categorie più elevate”.

In campo anche le due formazioni Under 18, che hanno sfidato le due squadre del Club Arezzo che disputano questa categoria.

La squadra di Siena ha vinto in casa per 3-0, mentre la squadra di Chiusi ha perso 3-2 ad Arezzo. “La compagine senese ha fatto una gran bella prestazione – commenta Banella – mentre per quel che riguarda il team chiusino probabilmente abbiamo pagato il periodo non semplice che stiamo vivendo da un punto di vista degli allenamenti”.

Domenica prenderà il via anche il campionato Under 16, nel quale saranno impegnate tre squadre della Emma Villas Volley, due di Siena e una di Chiusi, e anche il torneo dell’Under 14.

Nelle prossime settimane inizierà anche la stagione ufficiale per le squadre Under 13, Under 12 e per la squadra di Serie D che gioca a Chiusi.

Oltre cento ragazzi del settore giovanile biancoblu hanno sfilato domenica 20 ottobre al PalaEstra pochi minuti prima dell’inizio della gara di esordio della prima squadra, nel campionato di Serie A2, contro Peimar Calci ricevendo gli applausi dei 1.150 spettatori amanti di volley presenti nel palazzetto dello sport di viale Sclavo.

Fonte: Emma Villas Volley - Ufficio stampa

