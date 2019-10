Enjoy Firenze, alla scoperta dell'arte barocca: itinerario e programma

Palazzo Medici Riccardi, piazza San Firenze con la chiesa di San Filippo Neri e la chiesa dei Santi Michele e Gaetano: sono solo alcuni dei gioielli di arte barocca custoditi nel centro storico di Firenze: sabato 26 ottobre sarà possibile scoprirli grazie alla visita guidata itinerante di Enjoy Firenze, il cartellone di percorsi guidati alla scoperta dei tesori artistici e architettonici di Firenze e della Toscana in compagnia di esperti e archeologi curato da Cooperativa Archeologia (programma completo su www.enjoyfirenze.it, ingresso a pagamento alle visite, prenotazione obbligatoria allo 055-5520407 e a turismo@archeologia.it).

L’itinerario partirà dalla chiesa dei Santi Michele e Gaetano, la cui facciata barocca in pietra forte, con statue e festoni in marmo bianco, si staglia in piazza Antinori. La visita proseguirà in Palazzo Medici Riccardi dove sarà possibile ammirare i saloni, tra gli esempi meglio riusciti del Barocco fiorentino. Per concludere, arrivo in piazza San Firenze, dominata dalla facciata del complesso di San Firenze con la chiesa di San Filippo Neri, edificio monumentale barocco che ospitava il convento dei padri Filippini.

Per ulteriori informazioni www.enjoyfirenze.it. Ingresso a pagamento alle visite, prenotazione obbligatoria allo 055-5520407 e a turismo@archeologia.it

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze