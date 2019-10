Estorsione a luci rosse nel Chianti, 24enne dai domiciliari finisce in carcere

Finisce in carcere il 24enne arrestato per aver perseguitato, assieme alla fidanzata 21enne, un trentenne del Chianti puntando all'estorsione dopo un'avventura sessuale di quest'ultimo con la giovane. I fatti contestati (in calce all'articolo le cronache dell'epoca) risalgono a fine agosto 2019. In attesa di giudizio, il 24enne era finito ai domiciliari ma non si era fatto trovare in casa dai carabinieri. I carabinieri di Siena hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nel pomeriggio di ieri in zona Firenze Uffizi.

"Sesso con mia sorella minorenne, ti denuncio": estorsione da 15mila euro nel Chianti

