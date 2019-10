Ex consiglieri rinviati a giudizio, sindaco Macelloni: "Opposizione rinunci a falsità e disinformazione"

Come molti potranno ricordare, nel 2015 i consiglieri di opposizione Davide Castagni Fabbri e Matteo Marianelli accusarono con un articolo apparso sulla stampa il sottoscritto di avere deliberato in Consiglio Comunale norme ad personam che gli permettessero di ristrutturare la casa dei genitori.

Vista l’enormità dell’affermazione e la sua infondatezza, fui costretto a presentare una denuncia presso le autorità giudiziarie contro i due consiglieri per diffamazione e offesa alla mia onorabilità.

Oggi apprendo che i due consiglieri, attualmente non in carica, sono stati rinviati a giudizio al tribunale di Pisa per il giorno 19 del mese di marzo 2020.

L’opposizione dovrebbe essere in grado, pur in presenza di un legittimo confronto serrato, di rinunciare a falsità e disinformazioni e stare nel dibattito sulle cose argomentandole per quello che sono e rimanendo ai fatti.

Mi auguro che ciò faccia riflettere anche gli attuali oppositori che in gran parte sono loro eredi.

Renzo Macelloni - Sindaco di Peccioli

