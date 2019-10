Figline e Incisa, il vicesindaco Raspini si dimette per motivi professionali

Il vicesindaco Daniele Raspini ha rassegnato le proprie dimissioni. La motivazione è di natura professionale e permetterà a Raspini di dedicarsi completamente all’attività presso la Asp Lodovico Martelli.

“Ringrazio Daniele per l’impegno e la dedizione che ha profuso in questi mesi al servizio della comunità – ha spiegato la sindaca Giulia Mugnai -, un servizio che continuerà a svolgere, perché il suo ruolo presso la Asp Martelli sarà prezioso così come lo è stato in tutti questi anni. Dispiace non poter proseguire un percorso avviato insieme, ma le scelte professionali e personali non si discutono e gli faccio i più sinceri auguri per il futuro. Proseguiamo quindi con la coesione che Daniele ha contribuito a costruire, individuando un nuovo assessore”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa

