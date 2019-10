Florence Biennale, premio alla carriera a Paula Scher

Penultimo giorno della XII edizione di Florence Biennale – Mostra internazionale di arte contemporanea e design. Nel Padiglione Spadolini della Fortezza da Basso di Firenze, fino a domenica 27 ottobre si potranno ammirare le opere di ben 747 espositori (484 artisti e 263 designers) provenienti da 78 paesi di cinque continenti.

Alle ore 11, nell’area teatro della mostra, al piano terra, è prevista la cerimonia di consegna del Premio “Leonardo da Vinci” alla carriera per il Design a Paula Scher. È considerata la graphic designer numero uno al mondo. Dal 1991 è figura di spicco di Pentagram (New York), il più illustre studio di consulenza internazionale sul Design, dove ha ideato campagne di branding, environmental graphics, packaging, e pubblicazioni per una vasta gamma di clienti tra i quali, solo per citarne alcuni, Citibank, Microsoft, Bloomberg, Shake Shack, the Museum of Modern Art, Tiffany & Co, the High Line, the Public Theater, the Metropolitan Opera, the Sundance Institute and the Philadelphia Museum of Art. Nel corso della sua carriera Paula Scher ha ricevuto centinaia di importanti riconoscimenti, come il “National Design Award for Communication Design”, o il “AIGA medal and the Chrysler Award for Innovation in Design”. La Scher dal 2006 al 2015 ha fatto parte della Public Design Commission della Città di New York. È un’artista affermata che espone in tutto il mondo e diverse delle sue opere fanno parte delle collezioni permanenti di alcuni dei più importanti musei al mondo: Museum of Modern Art, Cooper Hewitt National Design Museum, Library of Congress, Victoria and Albert Museum solo per citarne alcuni. A lei e al suo lavoro Netflix ha dedicato un episodio della serie di documentari “Abstract: The Art of Design” del 2017.

Alle ore 14 l’Associazione per il Disegno Industriale (ADI) presenterà i vincitori del concorso Design Index 2019 ADI, in lizza per l’assegnazione del premio Compasso d’Oro ADI. Inoltre, ADI e Florence Biennale intendono rendere omaggio al genio di Leonardo con una mostra che celebra il suo lascito con le eccellenze toscane del Design premiate con il Compasso d’Oro e ADI Index. Non solo: la mostra ADI Design Museum preview è una anteprima dell’atteso ADI Design Museum che sarà inaugurato nella primavera 2020 e un primo assaggio della notevole Collezione Toscana. Tra l’altro la Collezione Storica del Premio Compasso d'Oro ADI è stata dichiarata nel 2004 di eccezionale interesse artistico e storico e conseguentemente inserita nel patrimonio nazionale dal Ministero dei Beni Culturali.

Alle ore 15 è prevista la presentazione dell’Edge Academic Program Overview (Design Software, Free Education Version) a cura dell’ingegner dell’Ing. Ivan Cravero (Siemens Europe).

A seguire (ore 16) la designer Valentina Guidi Ottobri presenterà "Design values e design storytelling nei sistemi di distribuzione e-commerce”; alla stessa ora è programmata la presentazione del libro Nulla è la Luna di Luigi Ferrario; un’ora dopo si terrà un’altra presentazione editoriale: One Ton Goldfish di Justin Garcia.

Quindi alle 18 è in programma la Performance di Igor Josifov; infine alle 20, nel padiglione “Cavaniglia” della Fortezza da Basso è programmata la tradizionale Cena di gala che anticipa le premiazioni di domenica.

Al piano superiore del Padiglione Spadolini, alle ore 18 nell’area lounge dell’area che ospita la sezione design, proseguono gli appuntamenti di Aperitivo ad arte e di show cooking con noti chef italiani: sabato 26 ottobre ultimo appuntamento con Silvestro D’Andrea che realizza sculture di formaggio.

Il biglietto d’ingresso alla XII Florence Biennale costa 10 euro, ma sono previste numerose riduzioni (a tale proposito si può consultare la pagina web www.florencebiennale.org/convenzioni/).

