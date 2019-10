Fondazione Caript accanto alla Diocesi di Pescia, 80mila euro per il 2019

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha elargito anche per l’anno 2019 l’abituale contributo di 80.000 euro a favore di Caritas diocesana Pescia, che sarà utilizzato per sostenere le famiglie in difficoltà che si rivolgono ai centri di ascolto del territorio.

Nel 2018, la cifra donata della Fondazione è stata usata da Caritas diocesana per distribuire contributi diretti a 261 famiglie, per un totale di 626 persone. Gli interventi più richiesti sono stati nel campo delle spese domestiche (57.41%), per il pagamento di utenze, bombole del gas, canoni di locazione; a seguire spese alimentari (25.85%), per il rifornimento dei centri di distribuzione viveri e per acquisto di buoni spesa da donare; spese per trasporti (6.63%), per carburante, assicurazioni e bollo auto, biglietti per trasporti pubblici; spese per fronteggiare l’emergenza abitativa, soprattutto nei mesi freddi (4.26%); spese sanitarie (3.42%), per visite mediche e medicine; spese varie (2.43%), per acquisto libri, spese scolastiche, spese per rinnovo documenti ecc…

La maggior parte dei contributi sono stati elargiti dai Centri di ascolto diocesani di Pescia e Montecatini Terme, ma anche molte caritas parrocchiali hanno contribuito ad accogliere, ascoltare e cercare risposta ai bisogni emersi, grazie anche ai fondi della Fondazione. Un’ultima parte della cifra donata è stata utilizzata da Caritas diocesana per sostenere alcune spese di progetti di cohousing, in cui si sperimentano percorsi di autonomia e indipendenza.

La rete Caritas accoglie e ascolta persone in difficoltà grazie ai centri di ascolto, dove prestano il loro tempo moltissimi volontari, che effettuano colloqui con le persone e accertano lo stato di necessità prima di procedere all’elargizione del contributo economico. Generalmente, molte delle persone che hanno ricevuto aiuti sono state anche seguite in percorsi di accompagnamento: lo “stile Caritas” vuole, infatti, che operatori e volontari non si limitino solo a tamponare le urgenze materiali, ma che guidino le persone ad uscire dalle situazioni di necessità, riscoprendo le proprie risorse personali, in collegamento con i servizi sociali della Società della Salute e dei Comuni della Valdinievole.

“Sento la necessità di esprimere gratitudine alla Fondazione per la vicinanza che manifesta ai temi e alle emergenze sociali e per la fiducia che ogni anno ripone in noi” afferma Maria Cristina Brizzi, direttrice della Caritas Diocesana. “Se possiamo stare al fianco dei più bisognosi, dando risposta ai loro problemi, è anche grazie alla generosità di questo ente. Voglio cogliere questa occasione per ringraziare il Presidente della Fondazione, dott. Luca Iozzelli, il Direttore, dott. Telesforo Bernardi, e il Consiglio di Amministrazione dell’Ente per il loro operato”.

