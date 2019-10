Frontale a Collesalvetti, muore 54enne

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, un uomo di 54 anni è deceduto in seguito a un incidente avvenuto a Collesalvetti.

La macchina dell'uomo si è scontrata in un frontale con quella di un 30enne, nell'incrocio sulla via Emilia in località Torretta Vecchia a Collesalvetti.

Il 30enne ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo mentre per il 54enne, all'arrivo dei soccorsi, non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenute due ambulanze della pubblica assistenza e della misericordia di Collesalvetti con il medico, e la polizia municipale di Collesalvetti per i rilievi.

