Gamma srl e Filcams-Cgil, incontro non positivo: "Licenziamenti irrevocabili"

Non ha avuto esito positivo l’ incontro tra i rappresentanti della società Gamma srl che gestisce un comparto dello Studio Medico Martini e la Filcams-CGIL tenutosi nella tarda serata di ieri c/o la camera del lavoro.

Infatti i referenti dell’azienda hanno riferito rispetto ai tre licenziamenti effettuati per riorganizzazione, giudicati irrevocabili, motivando la posizione come azione imprescindibile alla salvaguardia dell’azienda. L’unica garanzia che è stata data riguarda l’organico attuale, su cui non dovrebbero esserci altri interventi almeno per i prossimi 24 mesi, oltre al fatto che l’azienda non intende disinvestire sulla parte fisioterapica, come invece percepito dalle lavoratrici.

C’è una disponibilità a rivedere alcune situazioni segnalate sulla organizzazione del lavoro, discostanti rispetto a quanto previsto dai contratti di lavoro. Troppo poco, per non dire nulla, nemmeno il tentativo opportuno di accedere agli ammortizzatori sociali come il FIS per evitare la perdita di posti di lavoro. Per contro confermano, oltre all’utilizzo di 5 lavoratori autonomi a partita iva, di aver trasformato una posizione a termine in contratto a tempo indeterminato, dichiarando però che la lavoratrice avrebbe altre mansioni rispetto alle colleghe.

Non condividiamo la posizione aziendale e le motivazioni rese, che non trovano fondamento se non nella mera necessità di ridurre il costo del lavoro sostituendo gradualmente il personale. Per questi motivi, fermo restando che tuteleremo le tre dipendenti licenziate in tutte le sedi, Lunedì 28 sera terremo un’assemblea con le lavoratrici oltre che per approfondire le dinamiche dell’incontro, anche per riservarci ulteriori iniziative di mobilitazione a sostegno della vertenza.

Fonte: FILCAMS CGIL Provincia di Lucca

