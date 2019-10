Gazebo della Lega a Empoli: tesseramenti e incontro con i cittadini

“Saremo presenti in centro a Empoli Sabato 26 Ottobre, con un gazebo situato all’angolo tra Via Ridolfi e Via del Giglio. All’iniziativa parteciperanno i Consiglieri comunali di Empoli, Andrea Picchielli, Vittorio Battini e Gabriele Chiavacci, oltre ai militanti di sezione e ai Consiglieri di altri Comuni dell’Empolese-Valdelsa. Continuerà la campagna tesseramenti 2019 per iscriversi alla Lega. La presenza sul territorio è fondamentale per mandare un messaggio ben chiaro ai cittadini: Il nostro partito nasce e si struttura stando a contatto con la gente, ascoltandola per raccogliere al meglio le problematiche che ci vengono presentate. Come al solito, noi saremo presenti per farci promotori degli ideali che da sempre contraddistinguono il nostro Partito.”

Fonte: Ufficio stampa

