Giunta di Pisa intitola rotatoria a Nicolai, Fratoianni (Leu): "Schiaffi a storia e costituzione"

“La padana giunta di Pisa prosegue nel tentativo di prendere a schiaffi la storia e la Costituzione, intitolando una rotatoria a Giuseppe Niccolai, “fascista doc”, come lo ricordano i suoi ex camerati, fondatore del MSI, che propose il ripristino della pena di morte e l’estensione dei benefici pensionistici per coloro che avevano combattuto con il fascista Francisco Franco in Spagna e per i repubblichini di Salò.”

Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu sulla decisione dell’amministrazione comunale della città toscana, e sulle polemiche che si sono aperte.