Greve freestyle, giovani creativi al parcheggio Cini

Un sabato live, firmato dai giovani grevigiani che propongono di creare e condividere passioni e divertimento mescolando, musica, espressione artistica e street food. Domani, sabato 26 ottobre dalle ore 15 alle ore 21 l’area del parcheggio Luca Cini di Greve in Chianti diventerà teatro di uno spettacolare evento che fa salire in palcoscenico l’anima ‘underground’ della movida giovanile. “E’ Greve Street Fest” l’iniziativa organizzata dal Comune di Greve in Chianti, in collaborazione con gli educatori di strada della Cooperativa Coop 21, che offrirà al pubblico una carrellata di performances e attività ricreative legate dal comune denominatore del freestyle, approccio libero alla cultura artistica contemporanea. Il programma della serata vede protagonisti i ragazzi del territorio alle prese con varie forme di intrattenimento come il free wall graffiti, il live music, la battle trap, lo street food e il live free style.

“Dare una risposta agli interessi giovanili in un contesto urbano – dichiara l’assessore alle Politiche giovanili Ilary Scarpelli - è questo l’obiettivo della serata che si propone di trasmettere alle nuove generazioni un messaggio di consapevole responsabilità sull’utilizzo rispettoso del patrimonio pubblico. Lo spazio di un parcheggio può essere arricchito dai colori, dalle forme, dalla creatività e dal punto di vista dei ragazzi sul mondo. E’ giusto e necessario che i giovani agiscano in prima persona e attivamente, mettendo testa, mani e passioni, nella volontà di migliorare le cose, nel sogno di renderle vicine ai loro pensieri, alle loro aspirazioni”. Saranno coinvolti una trentina di ragazzi tra graffitari e gruppi musicali. Per Serena Agrati, coordinatrice degli operatori di strada del Chianti per Coop 21 “la formula dell’evento che unisce musica e graffiti ha calamitato l’attenzione di numerosi ragazzi, la nostra idea è quella di promuovere la partecipazione giovanile in un’opera di rivitalizzazione di uno spazio pubblico, un’occasione speciale per rendere protagonisti i ragazzi e farli esprimere sul piano creativo”. Ingresso libero.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

