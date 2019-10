Impianto di frantumazione Fucecchio, Lega: "Abbiamo evitato un danno ambientale gravissimo"

"Forse in Giunta comunale a Fucecchio sono troppo oberati di impegni, forse non avevano ben capito il contesto in cui ci si stava muovendo", dice Gianmarco Porciani, Capogruppo Lega - Salvini nel Consiglio comunale di Fucecchio. "Fatto sta che abbiamo evitato per un pelo un danno ambientale gravissimo".

Durante la seduta di ieri della Commissione Urbanistica del Comune, si stava discutendo di varianti al Regolamento Urbanistico, quando è stata analizzata una proposta di un privato che proponeva di realizzare un impianto di frantumazione di materiali inerti in via della Querciola, su un terreno già adibito a deposito inerti, su cui la Giunta aveva espresso il suo accoglimento senza riserve. Il Consigliere Pilastri, membro della Lega in suddetta Commissione, si è accorto che l'impianto, di notevoli dimensioni e dal sensibile impatto polvere/rumore, sarebbe stato realizzato a poche decine di metri dal nido delle Cicogne, tornate a nidificare nel nostro territorio qualche anno fa dopo lustri di assenza e diventate vere e proprie mascotte della popolazione fucecchiese, che avrebbe avuto conseguenze facilmente immaginabili sull'habitat dei volatili, con conseguente pericolo di un loro allontanamento definitivo. Dopo un momento di comprensibile imbarazzo, la Commissione ha deciso di emettere un parere negativo alla costruzione dell'impianto, con i voti del Centrodestra (come sempre, compattissimo, a Fucecchio) e con la clamorosa astensione di tutti i consiglieri PD.

Al di là di ogni propaganda, quello che è successo ieri sera manifesta, in modo lampante, il diverso approccio ai temi ambientali da parte delle diverse forze politiche nella nostra zona. Perché l'ambiente si tutela con i fatti, con la scrupolosa analisi del contesto in cui ci si muove, e non con i discorsi, i proclami e le cerimonie.

La Lega, a Fucecchio, lavora con i fatti, con scrupolo, impegno e soprattutto buon senso, a fianco dei cittadini.

Fonte: Gruppo Consiliare Lega - Salvini Fucecchio

