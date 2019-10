La coreografia Montesport ispirata a Mina premiata a Genova

Grande risultato per la danza D.A.T. Montesport. La coreografia “ Grande Grande Grande” - categoria Adulti - genere contemporaneo - coreografia di Camilla Antichi è stata prescelta per partecipare al Dance Festival International 2020 che si terrà a Firenze il prossimo 23 febbraio a Danza in Fiera. Dopo essere stata selezionata nella rassegna di Castelfiorentino lo scorso inverno come migliore coreografia (nella quale le sei ballerine si sono aggiudicate anche il “corso formativo per insegnanti”), la coreografia della Antichi ha partecipato alla rassegna finale di Genova lo scorso luglio prima di aggiudicarsi questo ulteriore riconoscimento. Grande soddisfazione per la giovane coreografa: “Siamo rientrate tra le migliori 10 coreografie di tutto il concorso nella categoria adulti - genere contemporaneo, presentando una coreografia che, sulla melodia della famosa canzone di Mina manifesta il contrasto amore-odio per un uomo. A risultare vincente la forza collettiva delle danzatrici". Le ballerine in gara sono Emma Migliorini, Marta Vignozzi, Maria Chiara Verdiani, Adele e Chiara Anichini Virginia Gentilini e Francolini Martina.

Tutte le notizie di Montespertoli