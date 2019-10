'La formazione a Livorno', Grieco: "Connessione tra le istituzioni per le esigenze dei territori"

"La cosiddetta quarta rivoluzione industriale comporterà una sostanziale trasformazione del lavoro e addirittura dei diritti di cittadinanza. Pertanto, o questa cosa noi riusciremo a gestirla, o la dovremo subire. Ma se ci attrezzeremo per tempo, a cominciare dalla formazione, non ci troveremo in ritardo ed anzi potremo imboccare quella che, già oggi, sembra una via da seguire, che è il saper creare connessioni e sviluppare, come anche questo convegno dimostra, la collaborazione tra Istituzioni per dare risposte ai bisogni formativi ed occupazionali dei vari territori".

Lo ha affermato, intervenendo al convegno "La formazione a Livorno" svolto al Cisternino di Città questa mattina, venerdì 25 ottobre, l'assessore a lavoro, formazione ed istruzione della Regione Toscana, Cristina Grieco, che assieme ad alcuni dirigenti e funzionari regionali ha presentato al seminario organizzato dal Comune di Livorno le iniziative della Regione, alcune delle quali condotte nel quadro del progetto Giovanisì, sui temi della formazione continua, dell'apprendistato, dell'alternanza scuola-lavoro e dei tirocini rivolti a giovani e meno giovani.

"Ben venga dunque, anche alla luce di quanto emerso stamani, l'idea di un Patto tra la Regione e il Comune non solo per la formazione dei giovani ma anche per lo sviluppo del territorio", ha aggiunto l'assessore Grieco, che si è in ogni caso complimentata per il fatto che in sala fossero presenti rappresentanti di sindacati, università, scuole, agenzie formative, centri per l'impiego.

In un'aula ampia ed affollata, dopo i saluti della vicesindaco di Livorno, Monica Mannucci, che ha sottolineato come la crisi abbia "colpito la città in modo duro" ma che "la nuova Giunta comunale vuole dare risposte concrete alle necessità del territorio", è stato l'assessore a Lavoro e formazione del Comune di Livorno, Gianfranco Simoncini, a chiarire lo scopo del convegno.

"Con grande rispetto di chi è titolare delle competenze, cioè della Regione, noi ci siamo sentiti in dovere di proporre all'assessore Grieco una sorta di Patto per lo sviluppo di Livorno. Siamo infatti convinti che un Comune che vuole essere motore dello sviluppo del proprio territorio, deve essere protagonista, non spettatore, dell'incontro tra le esigenze formative ed i bisogni delle imprese, anche e soprattutto per favorire il futuro dei giovani e di chi viene espulso dal mondo del lavoro".

"Il contributo del Comune è una parte del lavoro teso a favorire lo sviluppo di Livorno", ha precisato Simoncini. "Con la Regione andremo anche alla verifica dei risultati del piano integrato sull'occupazione su Livorno con la presentazione dei lineamenti della nuova azione per il 2020 e con la presentazione del progetto Orienta il Tuo Futuro agli inizi del prossimo anno".

Prima dell'intervento dell'assessore Grieco, che ha concluso i lavori, si sono alternati alcuni funzionari e dirigenti della Regione, che hanno approfondito la programmazione in materia di Iefp (percorsi di istruzione e formazione professionale, ndr), l'apprendistato, i tirocini, la formazione professionale, l'alternanza scuola-lavoro.

Sono stati inoltre anticipati i risultati del piano integrato occupazione, una sperimentazione di "reddito di cittadinanza" che ha riguardato 7 mila disoccupati toscani, per cui a distanza di 12 mesi risulta avviato al lavoro oltre il 60 per cento dei beneficiari.

Nel corso del convegno, infine, è stato presentato il progetto regionale Orienta il Tuo Futuro, teso a promuovere la collaborazione tra il mondo della scuola e il sistema universitario toscano, che ai primi del prossimo anno, giovedì 27 febbraio, vedrà proprio a Livorno un'importante iniziativa regionale sull'orientamento agli studi finalizzati al lavoro.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Livorno