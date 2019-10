Novità su Radio Lady: parte 'Leggerissimo', la rubrica dedicata ai consigli di lettura

Siete amanti della letteratura? Volete scambiarvi consigli di lettura? Siete alla ricerca di un libro per voi o per un regalo? Radio Lady ha la risposta per voi, un programma tutto nuovo.

Dal 4 novembre ogni lunedì dalle 16.10 andrà in onda sulle frequenze 97.7 (102.1 a Pisa e Livorno) la rubrica Leggerissimo, curata dal giornalista di gonews.it e empolichannel.it Gianmarco Lotti. Non solo radio, ma anche tv: la trasmissione sarà trasmessa live su Clivo.

Dai romanzi d'avventura allo sport, dai saggi alla narrativa locale, Gianmarco snocciolerà ogni volta dei consigli di lettura, alcuni dei quali legati a doppio filo con la Toscana. Ci sarà spazio anche per autori fuori dalla regione, ma anche per scrittori internazionali.

Non è una rubrica sulle novità né una trasmissione in cui si stroncheranno libri, tutt'altro: sarà un momento per condividere l'esperienza della lettura, una dispensa di dritte che però non sarà a senso unico.

In ogni puntata ci saranno ospiti, e qui viene il bello. Se siete bibliofili (o bibliomani...), se lavorate in una libreria e volete raccontare qualcosa di interessante, se siete bibliotecari, se insomma i libri sono tutta la vostra vita, potete farvi avanti e contattare Radio Lady o al 3883030100 o a info@radiolady.it oppure tramite la pagina Facebook.

Inoltre, seguendo i contatti elencati sopra, potete dire la vostra sia sui consigli della settimana, sia se avete altro da proporre. Non abbiate paura, siamo tra amici.

Ricordiamo, dunque, l'appuntamento con Gianmarco Lotti - coadiuvato da Irene Rossi - su Radio Lady e Clivo da lunedì 4 novembre in diretta dalle 16.10: Leggerissimo, l'appuntamento letterario del lunedì.

