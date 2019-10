'A Lezione di Paesaggio', l'ottava edizione a Villa Bardini

“La cura del Paesaggio: la bellezza come consapevolezza civile” è il tema dell’ottava edizione di 'A Lezione di Paesaggio', il seminario gratuito per insegnanti sul tema dell'educazione ambientale promosso da Fondazione CR Firenze e da Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron col patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze, dell’ Ufficio scolastico regionale per la Toscana del Ministero dell’ università e della ricerca. Il corso, riconosciuto dal Miur e completamente gratuito, prevede 6 incontri con esperti e specialisti per 18 ore complessive, e si terrà dal 4 al 22 novembre a Villa Bardini (Costa san Giorgio, 2 – tel 055 20066233 – www.villabardini.it), a diretto contatto con panorami, vedute, alberature ed elementi costitutivi ed emblematici del paesaggio toscano. Possono iscriversi insegnanti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° e II° grado. La prima lezione è lunedì 4 novembre alle ore 15. Per iscriversi occorre scaricare dal sito www.villabardini.it il modulo e inviarlo compilato via email a segreteria.eventi@villabardini.it oppure via fax 055-20066233.

Questa nuova edizione vuole privilegiare l’esame del Paesaggio come Bene comune per invitare alla sua tutela e senza trascurarne il valore di luogo di bellezze naturali e di patrimonio di beni storici segnati dal genio dell’arte. Il seminario si articola così su singole lezioni tenute da autorevoli esperti che illustrano e documentano il governo del territorio, le criticità ambientali, economiche e strutturali, accanto alle dinamiche di trasformazione e di pianificazione urbanistica dello spazio pubblico. Facendo preciso riferimento all’art. 9 della nostra Costituzione, si tratta in sostanza di entrare nel merito della disciplina ‘Educazione ambientale’ intesa come strumento per promuovere insieme “lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Partendo dalla realtà della nostra Regione, i relatori forniranno informazioni specifiche sulla raccolta dei rifiuti (Cfr. Arpat, smaltimento, discariche, gestione del ciclo e riciclo in Toscana, ecomafie), sul clima (mutamenti climatici, biodiversità, ecc.), sull’uso e la difesa del suolo (agrario, boschivo, dissesto idrogeologico, energia alternativa, contaminazione dell’aria, delle acque, sostenibilità), sullo sviluppo urbanistico del territorio, e infine sugli sprechi alimentari. Tutto questo per fornire agli insegnanti materiale concreto da utilizzare nelle lezioni in classe, in modo da sviluppare nei ragazzi la consapevolezza civica e politica della tutela e difesa del paesaggio, con pratiche di ecosostenibilità e di responsabilità nella gestione concreta e quotidiana della propria vita e salute.

‘’Mai come oggi – osserva la curatrice del seminario, la giornalista Mara Amorevoli - si rende necessario attivare un nuovo processo educativo di responsabilità individuale, di ricorso a pratiche quotidiane di salvaguardia e sostenibilità, di investimento etico nella cura del paesaggio, e quindi nella cura di sè, della propria identità e memoria secondo valori condivisi dalla collettività’’.

‘’Ci sembra davvero molto importante – dichiarano il Presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron Jacopo Speranza - poter offrire agli insegnanti le conoscenze e le competenze necessarie per poter ‘leggere’ le peculiarità del paesaggio. Per questo sosteniamo volentieri un progetto mirato a fornire strumenti didattici, idee, suggestioni e stimoli che i docenti potranno utilizzare per far riflettere ragazzi e studenti, per far loro scoprire i beni ambientali del proprio territorio, per formarli come cittadini consapevoli ed attivi nella tutela. La formazione è uno dei settori di maggior impegno per le nostre due Istituzioni e il successo del corso e l’aumento delle adesioni dimostrano la bontà di questa scelta’’.

IL CALENDARIO DELLE LEZIONI

Le lezioni si svolgono nel Salone e nella Limonaia di Villa Bardini dalle ore 15 alle ore 18 nei seguenti giorni: 4, 8, 11, 15, 18 e 22 novembre

Lunedì 4 novembre 2019

Mara Amorevoli , ore 15-16.30 - Introduzione ai temi trattati e proposte didattiche

Tomaso Montanari , 16.30-18 - Il volto amato della Patria: cosa vuol dire tutelare il paesaggio

Venerdì 8 novembre 2019

Silvia Viviani , 15-16.30 - Il contributo dell’urbanistica al paesaggio

Pietro del Soldà , 16.30-18 -Oltre l’inganno che separa uomo e natura

Lunedì 11 novembre 2019

Diego Barsotti , 15-16.30 - L'economia circolare in Toscana: le filiere industriali del riciclo

Franca Selvatici , 16.30-18 - L’ambiente oltraggiato. Le ‘terre dei fuochi’ in Toscana

Venerdì’ 15 novembre 2019

Bernardo Gozzini , 15-16.30 - Vivere in un clima che cambia, osservandone l'evoluzione ed i possibili impatti sul territorio

Marina Clauser , 16.30-18 - Idee, tecniche ed esperienze per coltivare giardini, orti e balconi in modo sostenibile

Lunedì 18 novembre 2019

Giulio Vulcano , 15-16.30 - Vivere senza sprechi con filiere e consumi locali Barbara Mazzolai , 16.30-18 - La Natura geniale

Venerdì 22 novembre 2018

Maria Grazia Mammuccini , 15-16.30 - Biodiversità una ricchezza per l’agricoltura locale e per il territorio

Mara Amorevoli , 16.30-18 - Conclusioni e consegna attestati

