"Maglietta contro le donne": la protesta di Montemagni (Lega)

“Purtroppo, i soprusi verso le donne - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - non hanno bisogno di essere alimentati, magari con l’apporto di magliette che, pur nascondendosi magari dietro il fatto di lanciare un messaggio “ironico”, possono viceversa dare adito a spiacevoli conseguenze. Ci riferiamo a un indumento in vendita presso un noto esercizio commerciale in Toscana, in cui vengono raffigurati, in modo stilizzato, un uomo ed una donna, con la scritta ”Problem”; nello stesso indumento, vi è poi un altro riquadro in cui l’omino spinge la figura femminile che inevitabilmente precipita e la scritta da “Problem” diventa “Solved” ovverosia: risolto. In sintesi prima c’era un problema ed ora con la scomparsa della donna, tutto si è improvvisamente risolto… Una maglietta, dunque, di pessimo gusto da cui trapela un’ironia becera da censurare apertamente, confidando che non trovi nessun acquirente e che, quindi, non venga mai indossata.”

Fonte: Ufficio stampa

