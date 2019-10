Mercato di Scandicci senza corrente elettrica, nota di Anva Confesercenti

In merito alla situazione del mercato settimanale di Scandicci ci preme fare alcune considerazioni.

Come è ormai noto da mesi il mercato di Scandicci è privo della fornitura dell’energia elettrica, essenziale per gli operatori ambulanti per affrontare i prossimi mesi invernali. Pur apprezzando l’impegno del comune che si è attivato per risolvere tale problema, ancora non ci sono certezze sui tempi del ripristino; auspichiamo pertanto un coordinamento tra Amministrazione Comunale e associazioni di categoria per monitorare la situazione.

Dato che per questo ed altri servizi viene richiesta agli imprenditori una delle più elevate tasse per l’occupazione di suolo pubblico della Città Metropolitana di Firenze, chiediamo all’Amministrazione Comunale di Scandicci che venga preso in considerazione un abbattimento del canone di occupazione del suolo pubblico; per venire incontro ai disagi che ci sono stati e che ci saranno.

Infine, ma non ultimo per ordine di importanza, chiediamo al Comune di Scandicci e a tutti i comuni della Città Metropolitana che si adeguino a quanto previsto dalla nuova Legge Regionale del Commercio, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di non sospendere le attività a quelle imprese che sono momentaneamente in difficoltà.

Partendo da questi presupposti, assieme alle altre associazioni di categoria, nel rispetto del Codice Regionale del Commercio, auspichiamo l’avvio di un confronto ufficiale con l’Amministrazione Comunale di Scandicci.

Fonte: ANVA Confesercenti Firenze

Tutte le notizie di Scandicci