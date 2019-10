Moda e futuro, Istituto Modartech al Fashion Graduate Italia

Cinque giorni in cui scuole e accademie di moda di tutta Italia si confrontano e dialogano, portando il fiore all’occhiello delle loro attività. L’Istituto Modartech torna anche quest’anno - dal 27 al 30 ottobre - a Fashion Graduate Italia (Base, via Bergognone, 24 - Milano) e il 31 ottobre nella sede di Confindustria Moda. Una open fashion week organizzata da Sistema Piattaforma Formativo Moda in collaborazione con Comune di Milano, Confindustria Moda e Intesa Sanpaolo e dedicata al mondo della formazione con sfilate, incontri, workshop ed esposizioni.

Istituto Modartech presenterà le collezioni dei suoi talenti in due diverse occasioni, un fashion show aperto al pubblico, martedì 29 ottobre alle 16:30, con una selezione dei migliori capi realizzati dagli allievi per i progetti Modartech Graduate, Modartech Collection 2019 e Jeans‘ Genes Collection e una sfilata collettiva, dedicata al tema sostenibilità, a cui parteciperanno tutte le scuole del Sistema Piattaforma Formativo Moda in programma lunedì 28 ottobre ore 17.00. L’Istituto avrà inoltre uno spazio espositivo dedicato all’interno della kermesse nel quale sarà possibile venire in contatto con docenti e studenti e scoprire i dettagli dell’offerta formativa. Ma non è tutto, gli allievi della scuola avranno la possibilità nell’ambito della Portfolio Review di far visionare i propri portfolio ad una serie di talent scout selezionati tra i più autorevoli esperti del settore: Sara Sozzani Maino, Vogue Italia Deputy Director Special projects, Head of Vogue Talents, Camera Nazionale della Moda Italiana International Brand Ambassador; Manuela Brini, Director of Creative Talent Acquisition and Development LVMH Fashion Group; Elisabeth Dieupart, Director of the Development, Eyes on Talents.

Gli allievi e alumni Modartech parteciperanno inoltre ad un “Job Speed Date”, una sorta di incontro a tu per tu (riservato ad alcuni studenti selezionati) con i responsabili delle risorse umane di alcune importanti realtà del comparto moda.

L’Istituto organizza inoltre, per gli studenti delle scuole superiori che parteciperanno alla manifestazione, un workshop dal titolo “Digital Sketching dal Flat al Real” (mercoledì 30 ottobre alle 9 – iscrizioni sold out) nel quale si approfondiranno le tecniche di illustrazione digitale adottata nel processo creativo e produttivo di accessori moda: dall’idea, alla ricerca, al moodboard fino al disegno vettoriale.

“Conoscere e farsi conoscere, continua ad essere questo uno dei primi obiettivi del nostro istituto. Stay hungry, stay foolish, recitava Steve Jobs in uno dei suoi più celebri discorsi. È con questo stesso approccio, curioso e sempre alla ricerca di nuovi stimoli, che anche quest’anno abbiamo scelto di partecipare a Fashion Graduate Italia, una vetrina ormai imprescindibile per dialogare con i colleghi che fanno formazione nel settore moda e per vedere dal vivo i progetti - sempre più stimolanti - dei tanti ragazzi che aspirano ad entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale”, ha detto Alessandro Bertini, direttore di Istituto Modartech. “Modartech - aggiunge Bertini - si impegna a portare in passerella le proposte più innovative elaborate dagli studenti e allo stesso tempo garantisce agli allievi stessi la possibilità di “respirare moda” per cinque giorni, confrontandosi con colleghi, aziende e personalità in grado arricchire il loro percorso”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pontedera