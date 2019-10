Nuovi abbonamenti in vendita al Verdi di Santa Croce

Al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno comincia domani, sabato 26 ottobre, la vendita dei nuovi abbonamenti per la stagione 2019-2020.

Sono nove gli spettacoli che animano la stagione di prosa del Verdi, si comincia domenica 10 novembre con lo spettacolo Il Grigio di Giorgio Gaber e Alessandro Luporini, nell’adattamento di Giorgio Gallione con protagonista Elio, storico leader delle Storie Tese, sempre più frequentatore di palcoscenici anche teatrali.

Lunedì 18 novembre in scena Romeo&Giulietta.Nati sotto contraria stella, da William Shakespeare, con Ale e Franz.

Venerdì 6 dicembre due attrici napoletane Isa Danieli e Giuliana De Sio saranno Le signorine spettacolo firmato da Gianni Clementi, con la regia di Pierpaolo Sepe. La voce del mago è di Sergio Rubini.

Il 2020 si apre giovedì 16 gennaio con La divina commediola di e con Giobbe Covatta, un reading con commento del L’Inferno, tratto dalla Divina Commedia.

Vinicio Marchioni e Giuseppe Zeno, coppia inedita di attori per I soliti ignoti, adattamento teatrale di Antonio Grosso e Pier Paolo Piciarelli, tratto dalla sceneggiatura di Mario Monicelli in scena venerdì 24 gennaio.

Venerdì 7 febbraio Petra Magoni e Ferruccio Spinetti proporranno Turandò, nuovo spettacolo dei due talentuosi artisti.

Martedì 3 marzo Lello Arena protagonista di Parenti serpenti di Carmine Amoroso, testo riadattato dall’omonimo film di Mario Monicelli.

Martedì 17 marzo in scena Si nota all’imbrunire (solitudine da paese spopolato), uno dei più apprezzati testi della drammaturgia italiana con uno straordinario Silvio Orlando, affiancato da Roberto Nobili. Ultimo spettacolo in cartellone mercoledì 1 aprile Tartufo da Molière, con Giuseppe Cederna, Roberto Valerio e Vanessa Gravina.

Inizio spettacoli ore 21.15, se non diversamente indicato

La vendita dei nuovi abbonamenti sarà effettuata presso la cassa del teatro con queste modalità: domani, sabato 26 ottobre, dalle 9.00 alle 12.00 e lunedì 28 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00

Da martedì 29 a giovedì 31 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00 aperta prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli.

Da lunedì 4 novembre la prevendita dei biglietti per gli spettacoli sarà effettuata presso Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli (via P. Veronese, 10) dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 14-18.

I biglietti saranno in vendita anche il sabato precedente lo spettacolo presso il Teatro Verdi dalle 9.00 alle 12.00.

I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita il giorno dello spettacolo presso il Teatro Verdi dalle 20.30 fino a inizio spettacolo.

I prezzi sono rimasti invariati rispetto alla scorsa stagione: abbonamento intero € 140; ridotto € 120; per i biglietti per la prosa platea e palchi 1° e 2° ordine intero € 20 ridotti € 16, palchi 3° ordine; intero € 15 ridotti € 12.

I biglietti per la rassegna Primo tempo posto unico € 10; Primo Tempo speciale medie superiori posto unico €6, con trasporto € 10.

Si possono acquistare i biglietti telefonando dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 allo 0571/81629 o il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del teatro.

Previste riduzioni per under 26 e over 65 anni, portatori di handicap o soggetti con invalidità riconosciute, per soci Arci, Acli, Endas, Fenalc e Agesci e per possessori di Carta Giovani; carta Studente della Toscana biglietto ridotto € 8 studenti universitari.

Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine.

E’ previsto anche il “Biglietto futuro”, riduzione per under 30; over 65, portatori di handicap e soggetti con invalidità riconosciute, possessori Carta dello spettatore FTS.

Per i soci Coop è attiva la promozione 1000 punti mille emozioni. Info e prevendita presso i punti vendita Unicoop Firenze.

Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione.

Fra le altre iniziative di promozione: Buon compleanno a teatro, che regala il biglietto nel giorno del compleanno; Biglietto sospeso, che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà; Diventa storyteller, per pubblicare le proprie recensioni e commenti alla serata sul sito toscanaspettacolo.it.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571/389953 - tel. 0571/30642 - www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro

