Il 25 ottobre è veramente speciale per due coniugi della frazione di Pagnana. Proprio in questa data nel 1969 Giuliano e Teresa decisero di convolare a nozze e oggi, dopo ben 50 anni, sono ancora insieme e vogliono festeggiare questa ambita meta dorata. Giuliano Gennai e Maria Teresa Urbani hanno lavorato in un borsettificio in via della Motta e ancora risiedono a Pagnana.

"Auguri sinceri per il mezzo secolo di rispetto reciproco e di Amore, dai figli, nipoti, parenti ed amici".

Tutte le notizie di Empoli