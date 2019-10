Pd Firenze, il Segretario Picciolli si dimette: "Il mio impegno continua dai banchi del Consiglio Comunale"

La Direzione ha ringraziato Massimiliano per il lavoro svolto, la passione, l’impegno quotidiano ed i risultati – sempre positivi - che hanno caratterizzato gli anni della sua Segreteria.

“Il mio impegno nel Partito Democratico – ha detto fra l’altro Piccioli – non finisce qui, ma continuerà dai banchi del Consiglio Comunale di Firenze, come Consigliere facente parte del Gruppo Consiliare PD, il PD è la mia casa e così potrò contribuire ancora meglio al governo dell città che amo”.

La Direzione ha affidato al Presidente dell’Assemblea Cittadina, Andrea Ceccarelli, il compito di avviare – in accordo con il PD Metropolitano - un percorso di ascolto e di confronto con i segretari di circolo, gli eletti ed i riferimenti istituzionali del Partito per individuare il migliore percorso per la fase nuova, una strada unitaria che permetta il rilancio dell’attività del pd cittadino e l’elezione del nuovo Segretario.

Il Presidente ha accettato l’incarico, ringraziando la Direzione per la fiducia e sottolineando la necessità di poter disporre del tempo necessario ad individuare soluzioni quanto più possibile condivise, inclusive, capaci di affrontare e raccogliere le difficili sfide che oggi vengono proposte al PD fiorentino.