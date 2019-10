Pediatria, due nuove giovani dottoresse nel Pistoiese

Due giovani pediatre, le dottoresse Martina Bizzi e Giulia Ferri, dallo scorso 1 ottobre, sostituiscono rispettivamente le dottoresse Cristina Fantacci e Cecilia Breschi, andate in pensione.

Per garantire la continuità dell’assistenza ai piccoli pazienti è stato operato il trasferimento automatico massivo degli assistiti che erano in carico alle dottoresse Breschi e Fantacci e, quindi, per i genitori non è necessario effettuare alcuna operazione di cambio del medico.

Anche la sede degli ambulatori è rimasta la stessa: via Fiorentina, 83 Pistoia (sopra alla Farmacia Comunale 2, accanto al supermercato Conad).

Gli orari di ambulatorio delle due dottoresse sono i seguenti: la dottoressa Bizzi riceve il martedì e giovedi: 15,30-18,30; lunedì, mercoledì, e venerdì: 9,30-12,30; la dottoressa Ferri il lunedì e giovedì:15,30-18,30; martedì, mercoledì, venerdì:9,30-12,30.

Negli ambulatori è possibile anche svolgere tutte le vaccinazioni pediatriche previste dal calendario della regione Toscana, previo appuntamento.

Fonte: Ufficio Stampa AUSL Toscana centro

