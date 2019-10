Postazione FdI al mercato di Castelfiorentino, si raccolgono le firme contro lo Ius Soli

Domani, sabato 26 ottobre, Fratelli d’Italia sarà presente, la mattina, con una propria postazione al mercato settimanale di Castelfiorentino.

Presente, la portavoce comunale Fdi Caterina Burgassi e i ragazzi di Gioventù Nazionale, sarà l’occasione per firmare contro ius soli e la legge Boldrini per la cittadinanza facile. Ma anche il battesimo di Fdi fra la gente a Castelfiorentino, sempre a disposizione per suggerimenti, proposte, proteste.

Fonte: Fdi Empolese-Valdelsa

