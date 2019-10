Puliamo il mondo, dopo il rinvio appuntamento alla golena d'Arno

Dopo il rinvio a causa del maltempo, la prevista edizione di “Puliamo il Mondo 2019” si svolgerà domenica 27 ottobre per pulire e recuperare un tratto di golena d’Arno. L’appuntamento è alle ore 09.30 in zona Lilli - Piagge con i volontari che potranno “dare una mano” per tutta la mattina. A tutti i partecipanti saranno forniti guanti di protezione e sacchetti per la raccolta fino esaurimento. Il Comune di Pisa aderisce all’iniziativa organizzata da Legambiente.

«La golena è un punto particolarmente sensibile e interessato dalle correnti dell’Arno che vi depositano rifiuti e materiale vario - spiega l’assessore all’ambiente Filippo Bedini -. Con questa giornata vogliamo riuscire a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di tenere pulite non solo le nostre coste e il territorio ma anche il fiume che è il cuore della nostra città. Peraltro mi preme rinnovare in questa occasione un appello al quale questa Amministrazione tiene in modo particolare. Mi riferisco a una piccola porzione di Arno, quella a cavallo del Ponte di Mezzo, lungo la quale ogni sera viene aperta una ferita grave con troppi incivili che non hanno di meglio da fare che gettare bottiglie e lattine sotto le spallette».

Anche il Consorzio 4 Basso Valdarno partecipa alla manifestazione di domenica contribuendo alla pulizia del verde invasivo, a volte difficoltosa per i rifiuti presenti. «La pulizia in questo tratto dell’Arno, oltre che particolarmente significativa per la tutela di un’ambiente che conserva netti tratti di biodiversità, ci permette di far conoscere ai cittadini tutte quelle problematiche dovute all’abbandono sconsiderato dei rifiuti e che impattano quotidianamente nelle nostre attività per la sicurezza idraulica», commenta Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno.

Comune e Consorzio hanno provveduto all’acquisto dei kit con i materiali utili per i lavori di pulizia, che saranno distribuiti fino a esaurimento. L’iniziativa vede la collaborazione attiva anche di Ecor-Naturasì e la disponibilità di AVR per la raccolta straordinaria dei rifiuti.

“Puliamo il Mondo” è l’edizione italiana di “Clean Up the World”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Dal 1993, Legambiente ha assunto il ruolo di comitato organizzatore in Italia.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa