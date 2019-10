Riapre la palestra di Staffoli senza amianto: evento a novembre

Si è concluso l’intervento sulla Palestra Comunale di Staffoli che verrà riaperta lunedì 28 ottobre. Per la sua importanza strategica di edificio pubblico utilizzato dalle scuole per le attività di educazione motoria e perché ospita al suo interno numerose attività sportive, l’Amministrazione Comunale si è mossa nei mesi scorsi per espletare tutte le procedure per la realizzazione dei lavori necessari, che hanno viste impiegate risorse per circa 200.000 euro.

La progettazione dell’intervento è stata affidata all’ingegnere Filippo Masoni e all’architetto Mirko Rovini ed i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Tecneco.

Proseguendo nella visione politica avviata nei passati cinque anni, l’Amministrazione ha deciso di intraprendere un piano di manutenzione straordinaria che ha investito complessivamente la struttura della palestra: l’intervento si è concretizzato nella rimozione dei materiali contenti amianto del controsoffitto interno e del tetto e adeguando la palestra alle norme di prevenzione incendi.

I lavori sono giunti al termine e l’Amministrazione Comunale riconsegna la struttura, certificata e più sicura, a tutta la comunità, alle scuole della frazione di Staffoli, alle Società Sportive che utilizzano l’impianto.

Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Ufficio Lavori Pubblici per la celerità dell’intervento, i progettisti e la ditta esecutrice dei lavori ma anche tutte le associazioni che giornalmente abitano la palestra e i bambini delle nostre scuole che, in questi mesi di chiusura, sono stati disponibili a trovare altre soluzioni, forse non ottimali come quelle della nostra palestra di Staffoli.

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini a visitare la Palestra Comunale di Staffoli il giorno 12 Novembre ore 18.00. Sarà l’occasione, insieme al soggetto gestore Basket Staffoli, per assistere alle esibizioni delle società ospiti dell’impianto: le atlete dell’ A.S.D Semplicemente Ballando Cheer and Dance e dello Sportingalleno, per vivere e condividere uno spazio pubblico rinnovato e in sicurezza.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno