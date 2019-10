Riccio incastrato in un cancello viene liberato dai vigili del fuoco

Il lavoro dei vigili del fuoco è impegnativo e pieno di rischi, in caso di calamità naturali o incendi particolarmente ardui da domare. Per fortuna non sempre ci sono interventi di questo tipo. È il caso della simpatica segnalazione giunta da Prato, non lontano dalla stazione centrale in quel di via Antonio Rosmini. Un riccio è stato infatti liberato con delicatezza dai pompieri dopo essere rimasto incastrato nelle inferriate di un cancello di un'abitazione. Una volta liberato senza feriti, è stato rimesso nella vegetazione da dove proveniva.

