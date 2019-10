Serata di musica e canti lucani alla biblioteca di Empoli

Come diceva Leopoldo Marechal, poeta, drammaturgo, scrittore e saggista argentino: “il Tango è una possibilità infinita” e proprio dall'incontro fortunato alla Cumbre Mundial del Tango a Melilla nasce la collaborazione di tre artisti riconosciuti a livello internazionale che martedì 29 ottobre 2019 alle 21 andranno in scena al cenacolo degli Agostiniani portando a Empoli l’evento denominato “Non solo Tango”.

Una serata di musica e canti lucani con la cantante lucana Donatella Alamprese e i musicisti Toni Pezzanov (chitarra) e Marco Giacomi ni (bandoneon). L’inziativa è organizzata dalla biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ di Empoli in collaborazione con ALT - Associazione Lucani in Toscana ed è ad ingresso libero.

LO SPETTACOLO - “Non solo Tango” andrà in scena con preziosa presenza del bandoneon di Pezzanov che si fonde magicamente con le note della chitarra di Giacomini in un viaggio nel cuore del Tango, dai classici alla contemporaneità, ma non solo.

La duttile e straordinaria vocalità di Donatella Alamprese, definita la "voce italiana di Buenos Aires", la sua consumata esperienza nel "cantar tango", la sua eccezionale presenza scenica saranno ulteriormente esaltati dal connubio con l'eccezionale duo chitarra e bandoneon. Un piccolo e prezioso modulo all'interno del concerto sarà dedicato alle musiche popolari delle terre di origine dei tre musicisti: la Lucania dell'Alamprese, la Toscana del Giacomini e la Macedonia, terra di provenienza di Pezzanov.

