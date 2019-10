Sfregia la ex e le acceca a un occhio, condannato a 14 anni e 6 mesi

Il 45enne Senedin Ibrahimi è stato condannato a 14 anni e 6 mesi per lesioni gravissime derivate da maltrattamenti nei confronti della ex compagna. Per non aver accettato la fine della relazione, la raggiunse il 19 settembre 2018 a Pelago nel luogo in cui viveva con i 4 figli e l'accoltellò, facendole perdere la vista da un occhio e sfregiandola al volto. La donna evitò un accoltellamento che poteva esserle fatale fermando il braccio dell'uomo con prontezza. Le violenze duravano da anni: nel 2016 la donna si era allontanata coi figli dopo i maltrattamenti. Poi le acque si calmarono, la 36enne continuò a lavorare con una certa autonomia e al 45enne fu consentito di vedere i figli. Fino all'escalation di violenza, partita con minacce e offese via messaggio e terminata con l'attacco fisico. Oltre alla condanna, sono stati stabiliti risarcimenti per 40mila euro alla donna e 10mila euro a ciascuno dei 4 figli.

Tutte le notizie di Pelago