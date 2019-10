Strade e viabilità, Lega San Giuliano Terme: "Di Maio sarà ricordato come il sindaco delle parole"

Il gruppo consiliare della LEGA SALVINI PREMIER risponde duramente all’intervento del Sindaco sulla viabilità in località la Figuretta.

Di Maio sarà ricordato come il sindaco delle parole e dei discorsi ma i fatti stanno a zero.

L’opposizione non dovrebbe più parlare della via di Palazzetto poiché il Sindaco – a suo dire - dispone di un fantomatico progetto preliminare che, in concreto, è da qualificarsi in poco più che un preventivo.

Un po’ poco per chi come Di Maio governa il comune dal 2014 ed ha lasciato prima esplodere questo grave problema di viabilità per poi abbandonarlo al suo triste destino.

Cosa ha fatto questo sindaco con la sua giunta per risolvere i problemi dei cittadini oramai “rinchiusi” da mesi nella via di Palazzetto?

Ha certamente parlato tanto ma nessun fatto è visibile alla luce del sole. Nel mentre un’ambulanza, quando chiamata in soccorso, non può entrare nella via di Palazzetto.

L’amministrazione, secondo Di Maio, va lenta a risolvere il disastro di via di Palazzetto perché la vicenda è complessa. Il che equivale ad affermare che non sa risolvere la questione. Se è così ricorra a consulenze amministrative esterne al Comune ma non lasci i cittadini in questo disastro.

Dopo anni il sindaco vorrebbe tacitare tutti, dicendo che ha pronto un progetto preliminare mentre il suo assessore è ancora all’affannosa ricerca dei fondi necessari per affrontare la questione. A bilancio non sono presenti le cifre tanto declamate da Di Maio. Il che equivale a dire che dopo anni siamo ancora di fronte al nulla a livello amministrativo.

Da tempo il Sindaco è irritato dall’essere incalzato dalla presenza sul territorio dell’Onorevole Donatella Legnaioli che non perde occasione di evidenziare la mancanze e l’inerzia amministrativa di Sindaco e giunta. Si rassegni – prosegue il gruppo consiliare – la nostra vigilanza insieme all’on. Legnaioli sarà capillare e sempre presente. Al posto che cercare la battuta più ad effetto verso la parlamentare della Lega, il Sindaco lavori, studi ed all’occorrenza si faccia aiutare. Vedrà che facendo così anche la problematica di via di Palazzetto gli apparirà meno insormontabile.

Battute, parole e discorsi non risolvono i problemi dei cittadini e non riapriranno certo la via di Palazzetto.