Teatro Excelsior, al via la vendita dei biglietti per i singoli spettacoli

Da domani, sabato 26 ottobre, partirà la vendita biglietti per i singoli spettacoli della stagione di prosa del Teatro Excelsior di Empoli.

I biglietti saranno disponibili fino a martedì 29 ottobre con i seguenti orari: domani dalle 9.00 alle 13.00, lunedì e martedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00, oltre che nei giorni di spettacolo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

I prezzi: biglietto intero € 21 - ridotto € 18; ridotto punti Coop € 10.

Le riduzioni sono previste per gli under 30 (“biglietto futuro”) e gli over 65, possessori di Carta giovani, per gruppi organizzati di oltre 15 persone e per portatori di handicap o invalidità riconosciute, opportunamente documentate; possessori Carta dello Spettatore FTS.

Confermate le iniziative di promozione: Carta dello Spettatore FTS, che offre vantaggi come il biglietto ridotto in tutti i teatri del circuito, eccetto quello in cui viene sottoscritta; Biglietto futuro, riduzioni per under 30; Carta studente della Toscana, biglietto a 8 euro per gli studenti universitari in possesso della carta; Buon compleanno a teatro, che regala il biglietto nel giorno del compleanno; Biglietto sospeso, che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà; Diventa storyteller, per pubblicare le proprie recensioni e commenti alla serata sul sito toscanaspettacolo.it.

La vendita dei biglietti verrà effettuata esclusivamente presso il Minimal Teatro di Empoli (via P. Veronese, 10) telefono 0571 / 81629 – 83758.

Il debutto è per martedì 5 novembre con Il maestro e Margherita, di Michail Bulgakov con Michele Riondino, conosciuto al grande pubblico come il protagonista della fiction Il giovane Montalbano.

Giovedì 5 dicembre Leo Muscato dirige Ale e Franz in Romeo & Giulietta. Nati sotto contraria stella; sarà poi la volta di Alessandro Bergonzoni con il suo nuovo lavoro Trascendi e sali, in programma mercoledì 15 gennaio.

Tango del calcio di rigore, diretto da Giorgio Gallione, con Neri Marcorè e Ugo Dighero, ispirato all’opera di Osvaldo Sorisiano e Ryzsard Kapuscinzki, va scena mercoledì 5 febbraio, mentre martedì 25 febbraio la grande tradizione teatrale è di scena con Tartufo, uno dei testi di maggiore successo di Jean Baptiste Poquelin, alias Molière, sul palco c’è Giuseppe Cederna.

Sesto e ultimo titolo è Si nota all’imbrunire (solitudine da paese spopolato), uno dei più apprezzati testi della drammaturgia italiana contemporanea, sociale si diffonde sempre di più nel nostro quotidiano. Straordinario protagonista dello spettacolo, in cartellone mercoledì 18 marzo con Silvio Orlando, affiancato da Roberto Nobili.

La stagione di prosa del Teatro Excelsior di Empoli è promossa dal Comune di Empoli e dalla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Per informazioni ci si può rivolgere al comune di Empoli servizio cultura giovani e sport, telefono 0571 / 757729 – 757625 e-mail cultura@comune.empoli.fi.it; Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro

Tutte le notizie di Empoli