Traffico motorizzato in borgo Santi Apostoli, FIAB Firenze Ciclabile denuncia la situazione

"Poteva essere una buona occasione per sospendere, quantomeno temporaneamente, la viabilità davanti agli Uffizi e Ponte Vecchio e valutarne gli effetti positivi per pedoni, ciclisti, turisti e cittadini in generale" esordisce Luca Polverini, Presidente dell'Associazione. "Al contrario l'Amministrazione ha deciso di aprire il cuore del centro storico al traffico motorizzato ottenendo che, come risultato, centinaia di motorini che sfrecciano ogni ora per piccole strade piene di pedoni e turisti a velocità molto elevate".

La situazione denunciata da FIAB Firenze Ciclabile è molto preoccupante, numerosi veicoli percorrono borgo Santi Apostoli a velocità non adatte alla sicurezza delle persone senza contare che l'immissione in Piazza Santa Trinita avviene con angolo cieco, aumentando la pericolosità per i pedoni.

Grosse ripercussioni anche per i percorsi ciclabili: tanti ciclisti dell'oltrarno provenienti da Ponte Santa Trinita si trovano davanti ad un cartello di senso vietato e non possono più dirigersi verso la parte più centrale della città senza contare lo sconsiderato accesso di molti veicoli in Via Tornabuoni direzione Palazzo Strozzi: l'Amministrazione ha di fatto aperto un varco per il cuore della città senza provvedere ad un adeguato controllo.