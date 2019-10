Tre camion si scontrano all'alba in A1: corsie intasate

Intorno alle 6 di questa mattina sull'autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma, a causa di un incidente avvenuto al km 354 che ha coinvolto tre mezzi pesanti e nel quale una persona è rimasta ferita.

Secondo quanto appreso, il primo tir era fermo in corsia d'emergenza per un guasto. Il secondo tir, che portava olio per motori degli aerei ed era diretto all'aeroporto di Fiumicino, lo ha tamponato ribaltandosi su di un fianco. Il terzo tir, per non impattare sui primi due, ha sterzato finendo sul guard rail.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. I vigili del fuoco di Arezzo hanno liberato l'autista dalle lamiere, l'elisoccorso ha poi portato il 56enne all'ospedale di Siena. Feriti anche un 36enne e un 39enne, trasferiti all'ospedale della Gruccia.

Al momento sul luogo dell'evento il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione di Roma e 3 km di coda verso Firenze, dove il traffico scorre su una sola corsia.

Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Valdarno e di percorrere la Strada Regionale 69 in modo da raggiungere Arezzo dove rientrare in autostrada in direzione di Roma.

Anche un'auto con un bambino a bordo diretto all'ospedale Bambin Gesù di Roma è stata individuata e fatta passare prima di tutti dalla polizia stradale, superando il blocco. Intorno alle 10 il traffico ha cominciato a defluire.

Mentre agli utenti che non hanno ancora superato Firenze si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere il raccordo Firenze-Siena e successivamente il raccordo Siena-Bettolle, in modo da raggiungere Valdichiana dove rientrare in autostrada in direzione di Roma. Si consiglia il percorso inverso per gli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze.

