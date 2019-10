Guerra in Siria, antagonisti tentano di fermare voli Turkish Airlines a Pisa

Per rappresaglia contro gli attacchi della Turchia alla Siria, decine di antagonisti pisani hanno tentato di bloccare i check in dei voli della Turkish Airlines all'aeroporto Galilei di Pisa. La polizia è riuscita a gestire la situazione senza disordini, permettendo che gli imbarchi si svolgessero senza interruzioni. I passeggeri che dovevano salire a bordo della compagnia turca hanno effettuato il check in altrove. Il volo diretto per Istanbul di questa mattina è partito nel pomeriggio ma solo per ritardi dovuti allo sciopero nazionale.

Tutte le notizie di Pisa