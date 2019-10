UniPi Orientalistica, il direttore del Museo Egizio inaugura l'anno accademico

Martedì 29 ottobre alle 10 nell’aula magna nuova del Palazzo della Sapienza (Via Curtatone e Montana, 15) Il direttore del Museo Egizio di Torino inaugura l’anno accademico di “Orientalistica” all’Università di Pisa. Christian Greco, che nell’Ateneo pisano ha conseguito il dottorato di ricerca, parlerà di Rivoluzione digitale e Umanesimo. L’intervento sarà preceduto dai saluti del direttore del dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Pierluigi Barrotta e della professoressa Marilina Betrò, presidente del corso di laurea magistrale di Orientalistica.

“Le tecnologie esercitano un fascino straordinario su giovani e meno giovani - dice Marilina Betrò - Il rischio è credere erroneamente che esse sole abbiano le risposte, che la scienza sia solo una”.

“Lo scienziato e l’umanista – sottolinea Christian Greco - devono lavorare sempre di più assieme per cercare di dipanare la complessità del mondo contemporaneo”.

Christian Greco, che ha studiato a Pavia e Leiden, ha svolto i suoi studi di dottorato in Egittologia proprio a Pisa, sotto la supervisione di Marilina Betrò, prima di intraprendere la sua carriera che lo ha portato nel 2014 alla direzione del Museo Egizio. La collaborazione tra l’egittologia pisana e il Museo, rafforzata dalla nomina della professoressa Betrò a presidente del Comitato Scientifico del Museo Egizio nel 2016, porta ogni anno decine di studenti a svolgere tirocini in museo a Torino e a sviluppare progetti di ricerca per tesi, dottorati e assegni, che bene illustrano l’esperienza concreta di simbiosi tra ricerca egittologica, scientifica e tecnologie.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa

