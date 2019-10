Urbanistica, alla rassegna regionale Ponsacco protagonista

Anche il Comune di Ponsacco ha partecipato alla IV Rassegna Urbanistica Regionale che si è svolta a Firenze il 18 e il 19 ottobre scorso. La rassegna, organizzata dall’Istituto Nazionale di Urbanistica-sezione Toscana nella splendida cornice della Palazzina Reale di Santa Maria Novella, ha messo in mostra numerose esperienze di pianificazione comunale e d’area vasta e di rigenerazione urbana e territoriale sviluppate negli ultimi anni nella nostra Regione. Il Comune di Ponsacco vi ha aderito, insieme ad altri 24 Enti locali, presentando il progetto di rigenerazione urbana e recupero dell’area “Ex-Fornace”, adiacente al Parco urbano Il Cavo nella zona nord della città.

Il progetto, approvato dall’Amministrazione Brogi nel 2017, prevede il recupero dell’intero complesso industriale e del famoso forno Hoffmann che si affaccia su via Vecchia di Pontedera, con l’acquisizione dell’area circostante a parco urbano. Si tratta di un intervento importante e profondamente innovativo, che permetterà per la prima volta di utilizzare lo strumento della perequazione, ovvero di spostare volumi edificatori attualmente concentrati sull’immobile della Fornace nei terreni privati attigui. Attraverso questa operazione e grazie agli oneri di urbanizzazione degli edifici che potranno sorgere su tali terreni privati, il Comune sarà in grado di riqualificare un’intera zona da un punto di vista paesaggistico e di potenziarla a livello infrastrutturale.

Per sua la portata innovativa la proposta progettuale avanzata dal Comune di Ponsacco ha suscitato un grande interesse tra gli Amministratori e i professionisti presenti, che hanno potuto constatare come essa anticipi e applichi i temi contenuti nel Piano di Indirizzo Territoriale con valenza paesaggistica della Regione Toscana e confermi la tendenza secondo cui i Comuni assumono oggi un ruolo sempre più incisivo non solo nella pianificazione territoriale, ma anche nell’attuazione della pianificazione stessa.

La IV Rassegna Urbanistica Regionale è un'occasione, unica in Toscana, per mettere a confronto i processi di pianificazione e le politiche urbane degli Enti locali, nella loro complessa relazione con la normativa vigente in materia e con le sfide in ambito ambientale, paesaggistico e di sviluppo economico che le Amministrazioni si trovano a fronteggiare. Il tema della sostenibilità al centro di questa edizione della Rassegna ha confermato la validità e la modernità del progetto ponsacchino e la sua attualità in ambito urbanistico.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa

