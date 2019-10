Verifica statica in un condominio a Grosseto: 14 persone evacuate

I vigili del fuoco del Comando di Grosseto, stanno intervenendo nel Comune di Grosseto in Via Adriatico per la verifica statica di un condominio composto da 4 piani fuori terra di proprietà di ATER.

Il palazzo era già stato monitorato per alcune lesioni presenti che sembrerebbe si siano aggravate.

A scopo precauzionale i vigili del fuoco hanno disposto l'evacuazione di 7 unità abitative per un totale di 14 persone. Le strutture comunali si stanno occupando della sistemazione delle persone che hanno dovuto lasciare i propri appartamenti.

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale.

Tutte le notizie di Grosseto