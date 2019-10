Vuoi avere 10 anni in meno senza diete e interventi invasivi? Scopri il trattamento innovativo MARCO POST

MARCO POST EMPOLI: IL PRIMO METODO ESTETICO ANTI-AGE COMPLETAMENTE NATURALE E NON INVASIVO

Il Metodo Marco Post® è il primo metodo estetico anti-age completamente naturale e alternativo al bisturi che ti porterà ad avere 10 anni in meno, senza diete drastiche, senza pasti sostitutivi e senza alcun intervento invasivo.

Quali sono gli elementi distintivi del metodo?

Il metodo Marco Post utilizza una combinazione unica di tecniche e manualità innovative che agiscono contemporaneamente su tre aspetti fondamentali: i tessuti del corpo, la sua posizione naturale e il metabolismo.

In passato – nel mondo dell’estetica – si pensava bastasse lavorare solo sui tessuti del corpo per ottenere dei risultati soddisfacenti. Questo è vero in parte perché lavorare solo su questo aspetto, trascurando la posizione naturale del corpo e il suo metabolismo, porterà il corpo della cliente ad avere dei buoni risultati iniziali che purtroppo non assicurano alcun risultato duraturo.

Al contrario, Il metodo Marco Post Empoli interviene su tre aspetti determinanti (tessuti, posizione del corpo e metabolismo) che generano un risultato estetico sul corpo duraturo. Va alla radice dell’inestetismo, agendo sulle cause dell’inestetismo e non solo sugli effetti.

Inoltre, a differenza dell’approccio tradizionale nel quale spesso si viene sottoposti a sedute di massaggi viso e corpo uguali tra di loro ed eseguiti a tutti i soggetti nello stesso modo, il Metodo Marco Post prevede un’analisi approfondita del cliente, delle sue abitudini estetiche e delle sue particolarità.

Le nostre Beauty Specialist studiano in maniera approfondita l’origine degli inestetismi e adeguano trattamenti e cosmetici per dare risultati visibili, in tempi brevi e – soprattutto – duraturi.

Qual è lo strumento unico e distintivo del metodo Marco Post®?

Dai nostri studi è emerso che un fattore che influisce in modo diretto sul risultato finale di un trattamento anti-age è la posizione e la postura corporea.

Tali elementi incidono in modo importante sul sistema linfatico che è il nostro sistema di “drenaggio” e di “pulizia interna”.

Le posizioni innaturali del corpo spesso provocate da un lavoro sedentario o da posizioni sbagliate assunte nella routine quotidiana portano ad una chiusura e ad un “blocco” di questo nostro sistema, accentuando inestetismi quali rughe e gonfiore.

Proprio per contrastare e risolvere questo aspetto abbiamo sviluppato una tecnologia che tratta il problema alla fonte: il Linfodrenabed®.

Il Linfodrenabed® è uno speciale lettino estetico dotato di un sistema interno brevettato per ricreare la posizione naturale del corpo, eliminando progressivamente i “vizi” della posizione accumulati giornalmente.

In questo modo le nostre estetiste professioniste possono lavorare su un corpo pronto ad accogliere i nostri trattamenti e cosmetici per ottenere il massimo dei risultati estetici.

