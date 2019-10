2020 Toscana a Sinistra, partecipa anche delegazione Pd: "Confronto anche con M5S"

Stamani Valerio Fabiani, Segreteria regionale del Partito Democratico, e Alessandra Nardini, Consigliera Regionale pisana, entrambi membri dell'Assemblea e della Direzione nazionale PD, espressione dell'area Zingaretti in Toscana, erano presenti all'assemblea "2020 Toscana a Sinistra".

Fabiani, intervenendo, ha ribadito la necessità di costruire una coalizione larga e plurale che argini la destra ma che sia, anche e soprattutto, una vera e propria alleanza per la Toscana del futuro.

Il PD Toscana, in questi giorni, è impegnato in consultazioni che, come ha tenuto a precisare, non possono e non devono essere lette come la scelta di un nome, ma l'inizio di un percorso di ascolto e confronto che possa tenere unito, su basi programmatiche, un fronte largo, politico e civico.

Fabiani ha quindi chiaramente espresso la necessità che l'individuazione del candidato Presidente sia frutto di un percorso condiviso con la coalizione e non una scelta tutta interna al PD.

Non è mancato poi un riferimento alla necessità di aprire un dialogo con il Movimento 5 Stelle.

"Apriamoci e confrontiamoci anche con loro, senza forzature e pregiudizi, con intelligenza, disponibilità e anche generosità. Il bene della Toscana viene prima di tutto il resto".

Tutte le notizie di Firenze