Ai domiciliari ma spaccia fuori casa: arrestato a Pontedera

A Pontedera i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne italiano, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L'uomo è stato scoperto fuori da casa sua mentre cedeva dell' hashish del peso complessivo di poco più di un grammo e mezzo a un giovane del luogo, in cambio di una banconota da 20 euro.

La successiva perquisizione permetteva di rinvenire ulteriormente un pezzo di hashish del peso di 6 grammi, un coltello con tracce di stupefacente della stessa tipologia e la somma in contanti di 1.075 euro in banconote di vario taglio.

Dopo l'arresto è stato di nuovo trasferito ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima, fissato per lunedì prossimo.

