Bocciata mozione Fdi sui parcheggiatori abusivi a Prato, Belgiorno: "Per il Pd non sono illegali"

Ieri il Consiglio Comunale di Prato con i voti dei consiglieri del PD, Lista Biffoni, Lista dello Sport e Demos ha bocciato la nostra mozione volta a contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che ormai regna indisturbato da anni in città. Grande assente nella discussione il Sindaco Matteo Biffoni. “È chiara la posizione presa dall’Amministrazione Comunale che in questi anni non ha minimamente pensato ad attuare delle politiche volte al contrasto del fenomeno, anzi come testimoniato dalle Associazioni di volontariato presenti in Piazza Mercatale in alcuni giorni della settimana, la presenza e il numero dei parcheggiatori abusivi è aumentata negli ultimi mesi. Tanto da considerarsi un pericolo non solo per i fruitori dei parcheggi ma anche dal fatto che si ipotizzi che dietro a questi soggetti ci sia una vera organizzazione che gestisce l’attività." Claudio Belgiorno

Nella nostra mozione avevamo chiesto al Consiglio Comunale:

· L’inserimento di una pattuglia fissa della Polizia Municipale nei parcheggi interessati.

· L’installazione di nuove telecamere

· Una figura all’interno della Polizia Municipale dedita alla visione in diretta delle telecamere per comunicare all’istante alle Forze dell’ordine la presenza dei parcheggiatori

· L’installazione di un colonnino di chiamata rapida verso le Forze dell’ordine

· A impiegare le associazioni di volontariato autorizzate a tali servizi in supporto alla Polizia Municiapale

Importante sottolineare alcune dichiarazioni da parte dei Consiglieri del PD che secondo loro i parcheggiatori abusivi sono dei "FACILITATORI DI PARCHEGGIO, che il fenomeno non sia illegale, e infine che vanno lasciati al loro posto in quanto lo fanno per vivere e per questo motivo vanno aiutati.

Non ci fermeremo davanti a questo No, anzi in settimana presenteremo una nuova mozione con delle migliorie in modo da non lasciare più scuse per non votarla agli amici del Pd e delle liste di Sinistra.

A breve annunceremo un ritorno in piazza, per dimostrare alla città che questo problema va risolto e noi ci impegneremo finché non sarà così.

