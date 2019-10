Bruno Canino e Orchestra da Camera Fiorentina, concerto spostato al Cherubini

Bruno Canino celebra 60 anni di carriera e ritrova l’Orchestra da Camera Fiorentina per due concerti diretti da Giuseppe Lanzetta. La prima data, domenica 27 ottobre si svolgerà all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte di Firenze (ore 21 - piazza di Santo Stefano, accesso da via Por S. Maria). Il secondo appuntamento avrà luogo alla Sala del Buonumore del Conservatorio Cherubini di Firenze (ore 21 - piazza delle Belle Arti, 2 – biglietto 10 euro) e non all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, come annunciato in precedenza.

Tra maggiori pianisti italiani di tutti i tempi, Bruno Canino suonerà il “Concerto per pianoforte n. 20 in re minore, K 466” di Wolfgang Amadeus Mozart, tra le pagine che hanno contribuito al mito ottocentesco di un Mozart notturno e protoromantico. Ai modi mozartiani – e haydniani - rimanda anche l’ottava Sinfonia di Ludwig van Beethoven che completa le serate.

I biglietti (20/15 euro) sono disponibili in prevendita nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita), online su www.ticketone.it. Ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze e ai soci Unicoop Firenze è riservato uno sconto del 15% (o tre biglietti al prezzo di due). Biglietto a 5 euro per i titolari della "Carta Giò - Io studio a Firenze" del Comune di Firenze. Ingresso gratuito fino a 12 anni.

Insignito di innumerevoli riconoscimenti, Bruno Canino ha studiato pianoforte e composizione al Conservatorio di Milano, dove poi ha insegnato per 24 anni. Si è dedicato in particolare alla musica contemporanea, lavorando con Pierre Boulez, Luciano Berio, Karl-Heinz Stockhausen, Georgy Ligeti, Luigi Nono... di cui ha presentato spesso opere in prima esecuzione. Ha suonato sotto la direzione di Abbado, Muti, Chailly, mentre dalla sua corposa discografia spiccano le “Variazioni Goldberg” di Bach e le opere integrali di Alfredo Casella e Claude Debussy.

L’Orchestra da Camera Fiorentina impiegherà strumenti realizzati nelle botteghe artigiane della città: le due serate sono inserite nel festival dei Concerti della Liuteria Toscana.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra da Camera Fiorentina, tel. 055.783374 – 3391632869

Tutte le notizie di Firenze