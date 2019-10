Capraia e Limite adotta la 'Nuova Carta dei Diritti della Bambina', Sindaco Giunti: "Rispetto delle donne fin dalla nascita"

Il Comune di Capraia e Limite ha adottato la “Nuova Carta dei Diritti della Bambina” accogliendo la richiesta presentata da FIDAPA BPW Italy per la promozione dei diritti delle bambine come stimolo per sensibilizzare l’opinione pubblica in un’azione mirata di contrasto alla drammatica emergenza della violenza di genere.

L’adozione è passata in Consiglio Comunale nella seduta del 10 aprile dove è stato deliberato, e approvato all’unanimità, l’impegno a favorire la diffusione e la conoscenza della “ Nuova Carta dei Diritti della Bambina” nelle scuole, tra i giovani e le Associazioni.

Stamani la presentazione nell’ambito di una conferenza stampa alla quale erano presenti Alessandro Giunti sindaco del Comune di Capraia e Limite, Enrico Sostegni Consigliere regionale, Maria Antonietta Cruciata Presidente Fidapa Empoli, Carla Mancioli Past President Fidapa Empoli, Veronica Vettori delegata Fidapa Empoli Progetto Carta dei diritti delle bambine.

“ Per le politiche sulla parità di genere e sulle pari opportunità, ha dichiarato il sindaco Alessandro Giunti, c'è ancora tanto da fare e noi siamo impegnati in questa direzione per contrastare la drammatica realtà della violenza di genere, ed educare alla parità di genere ed al rispetto fin dall’infanzia. Un ringraziamento alla FIDAPA, la federazione italiana donne, arti, professioni e affari, per questo documento per il rispetto ed i diritti delle donne fin dalla nascita. L’impegno dell’amministrazione è di far conoscere questa nuova carta dei diritti per il rispetto dell’infanzia e per rafforzare l’azione contro la violenza ”.

“Siamo grate dell’opportunità offerta e della disponibilità delle istituzioni, ha detto Maria Antonietta Cruciata Presidente Fidapa Empoli. Il nostro obiettivo è quello di portare avanti il progetto in tutti i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e di coinvolgere le scuole del territorio e gli Ordini professionali. Il raggiungimento della parità di genere passa attraverso il rispetto della persona e della sua unicità di individuo. C’è molta sensibilità sull’argomento e il cammino che abbiamo intrapreso è solo all’inizio”.

“Adottare la Carta e promuoverne la diffusione è un primo passo verso la valorizzazione della diversità che porta a riconoscere che bambine e bambini, ragazze e ragazzi, donne e uomini hanno bisogni ed esigenze differenti ma uguale dignità ', uguale valore, uguale opportunità. Durante lo scorso biennio è stato creato il Gruppo di Lavoro Carta dei Diritti della Bambina che ha iniziato a proporre l'adozione della Carta alle Istituzioni; adesso, con il nuovo biennio, la Fidapa ha l’obiettivo di realizzare la Parità di Genere e l'Empowerment di tutte le donne, ragazze e bambine. Siamo pronte ad adoperarci per una maggiore diffusione della Carta nonché per l'attuazione di progetti concreti”, le parole di Veronica Vettori referente Fidapa Sezione di Empoli.

“ Iniziative come questa, ha concluso Enrico Sostegni Consigliere regionale, contribuiscono al rafforzamento di un contesto culturale che deve essere la base per sviluppare politiche efficaci, un contesto in cui la donna fin da piccola è aiutata a crescere nella piena consapevolezza dei suoi diritti e dei suoi doveri ed in cui nascono gli anticorpi contro la discriminazione e la violenza di genere. Ritengo positivo che il Comune di Capraia e Limite adotti formalmente questo strumento, che sarà uno stimolo per innescare nella comunità, a partire dalla scuola, una vera educazione al rispetto e alla lotta alla discriminazione”.

La versione originale della "Carta dei Diritti della Bambina" è stata presentata ed approvata durante il Congresso della BPW Europa , tenutosi a Reykjavik nel 1997, a seguito di un seminario tenuto da Janice Brancroft sul tema “Il futuro della bambina in Europa”.

