Commemorazione dei defunti, fiori e servizio navetta alla Misericordia di Santa Croce sull'Arno

In occasione della commemorazione dei defunti la Misericordia di Santa Croce sull’Arno rivolge un fraterno invito a tutti i cittadini ed in particolare ai confratelli, a manifestare il ricordo affettuoso e perenne verso i propri defunti, con un’opera di carità offrendo sulle loro tombe un “FIORE” che non appassisce, con un ‘offerta a questa benemerita istituzione.

Inoltre, il Governatore Marconcini, informa che sarà svolto il SERVIZIO NAVETTA gratuito dal 28 Ottobre al 3 Novembre con partenza dalla nostra sede al cimitero e ritorno.

Per prenotazioni e/o informazioni telefonare al 0571-30955

Fonte: Misericordia Santa Croce sull'Arno

