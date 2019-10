Consiglio Comunale a Castelfiorentino, M5S: "Dibattito ha colpito idee e persone"

Nel Consiglio Comunale castellano dello scorso 24 Ottobre, la discussione di una mozione presentata dal gruppo Lega Salvini, è sfociata in bagarre.

Non si tratta di limitare la descrizione di quanto accaduto, alla natura e/o all’indirizzo di tale mozione, o dei contenuti (ahimè veramente deprimenti) del dibattito che ne è seguito, di fatto si è volutamente travalicato il profilo istituzionale, per andare a colpire prima le idee e poi, fatto ben più grave, le persone.

La ricostruzione fatta dal gruppo PD è totalmente e smaccatamente di parte, parziale ed omissiva di quanto realmente accaduto durante il Consiglio Comunale.

La bagarre che si è verificata, non è stata da una parte sola, nessuno può affermarlo senza mentire. Al di là dei princìpi, che non sono oggetto di questa riflessione, il gruppo di maggioranza, non soltanto non ha argomentato con la misura che tanto tiene a far valere (per gli altri) per il rispetto del consesso consiliare, ma ha travalicato palesemente e volutamente tale misura, tanto che il Presidente del Consiglio, non solo non è riuscito a tenere gli interventi entro tale misura, ma non ha nemmeno sospeso (e ce n’era veramente un gran bisogno) la seduta per calmare gli animi e riportare il dibattimento alla costruttività che merita.

Di bagarre si è trattato, solo di quella.

Non volendo in alcun modo prendere parte a tale bassezza, ho chiesto al Presidente, come appena un’ora prima appreso, di astenermi dal voto.

E pensare che appena prima, era stata presentata, e bocciata (senza una parola, un fiato, nulla), la nostra mozione per la videoregistrazione e diretta live streaming delle sedute del Consiglio Comunale!

Ogni castellano che abbia voglia di conoscere davvero la verità, è invitato ad ascoltare la registrazione audio (purtroppo il video non vi sarà concesso cari castellani) del Consiglio Comunale, e a farsi un’idea diretta, propria, di come sono andate realmente le cose, al di là delle descrizioni dell’una o dell’altra parte.

Veramente una brutta pagina di politica locale!

Fabrizio Macchi - Consigliere Movimento 5 Stelle

