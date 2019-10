Diamoci una mossa, l'app contro la sedentarietà crea passeggiate di successo

Bel successo questa mattina per l'iniziativa inaugurale di "Diamoci una mossa", il progetto contro la sedentarietà, finanziato dalla Regione Toscana e promosso dall'Asl Toscana Centro attraverso la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, in collaborazione con Uisp, Var Group, Ad'Acent, Genetrix e sezione soci Empoli Unicoop Firenze.

Il progetto invita a una vita attiva attraverso il movimento e le passeggiate e per farlo è stata creata un'app con tutti i percorsi e gli appuntamenti in programma.

Questa mattina la prima camminata con partenza dal ponte sull'Orme in via di Barzino a Empoli (in contemporanea sono partite le camminate anche a Pistoia, Prato e Bagno a Ripoli) con un bel percorso lungo l'argine dell'Arno e attraverso le campagne tra la Tinaia e Cortenuova fino al Parco di Serravalle per un totale di 5 km. Questo è il primo di una serie di percorsi pedonali personalizzati che prevedono anche un’attività di accompagnamento con volontari appositamente formati che dovranno accompagnare le persone che non hanno familiarità con le applicazioni lungo il percorso in alcuni giorni prestabiliti. I percorsi ovviamente saranno fruibili anche senza accompagnatore.

Alla passeggiata inaugurale sono intervenuti il presidente della Società della Salute e sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, il direttore della SDS Franco Doni, il consigliere regionale Enrico Sostegni, l'assessore allo sport del Comune di Empoli Fabrizio Biuzzi, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Montelupo Fiorentino, Stefania Fontanelli, l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Vinci, Mila Chini e l'assessore alle politiche sociali sempre del Comune di Vinci, Chiara Ciattini. Inoltre hanno partecipato Emanuela Marconcini, in rappresentanza della Uisp, e Jury Borgianni, in rappresentanza di Var Group.

"Crediamo molto in questo progetto - ha commentato Alessio Spinelli - e nell'importanza del movimento e delle camminate nella natura per sconfiggere la sedentarietà e la pigrizia all'insegna di uno stile di vita sano. Oltretutto questo ci consente anche di scoprire o di riscoprire alcuni bellissimi scorsi delle nostre campagne".

Nel territorio della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa il prossimo appuntamento è per sabato 23 novembre, sempre con partenza dal ponte sull'Orme in via di Barzino a Empoli. L'invito per tutti quindi è quello di scaricare sul proprio smartphone l'app "Diamoci una mossa".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

