Due arresti e tre denunce nell'aretino: maltrattamenti in famiglia, lite e spaccio

Compagnia Carabinieri di Arezzo: aggredisce la madre, arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Nella giornata di ieri i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Arezzo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Arezzo su richiesta della locale Procura, nei confronti di un uomo italiano, classe 1985, per aver aggredito e maltrattato in più circostanze la madre 67enne, vedova e pensionata, causandole lesioni personali.

I fatti sono emersi quando la donna, nei giorni scorsi, si è vista costretta a richiedere l’aiuto dei Carabinieri a seguito dell’ennesima aggressione da parte del figlio, che l’aveva stretta al collo e poi scaraventata a terra, provocandole un trauma cranico e la frattura di alcune costole. L’uomo le aveva poi anche sottratto il bancomat ed era riuscito a prelevare denaro. Al momento del tentativo di rientro presso l’abitazione del figlio, la donna si chiudeva in casa; il congiunto non si rassegnava e riusciva ad arrampicarsi e introdursi all’interno dell’abitazione dalla finestra. A questo punto l’anziana, terrorizzata, scappava e richiedeva l’intervento dei Carabinieri, denunciando il tutto. La donna è stata accompagnata in una struttura protetta.

Le indagini dei Carabinieri hanno poi consentito di ricostruire altri episodi di violenze, offese e minacce, che il figlio ha commesso da anni nei confronti della madre. Addirittura, era arrivato anche ad impedirle di uscire dall’abitazione, minacciarla di morte, chiedendole continuamente denaro per l’acquisto di stupefacenti.

L’uomo è stato così arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Arezzo e messo a disposizione dell’A.G. Dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate

Castiglion Fibocchi: lite fuori una discoteca. denunciate tre persone.

Nella giornata di ieri i militari della Stazione Carabinieri di Castiglion Fibocchi hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di tre italiani, due trentenni ed un 28enne, a seguito di una accesa lite avvenuta nel mese di settembre fuori una discoteca del Comune valdarnese.

L’episodio è avvenuto al termine di una serata in discoteca quando, nel parcheggio della struttura, un donna è stata importunata con alcune frasi ingiuriose da due uomini sconosciuti, mentre era in macchina con il suo fidanzato. Alla reazione di quest’ultimo, una volta sceso dalla vettura, i due uomini prima hanno bloccato la donna strattonandola ed impedendole di intervenire, hanno poi aggredito il ragazzo con calci e pugni, provocandogli alcune lesioni, riuscendo poi successivamente a dileguarsi.

Le immediate indagini dei militari hanno consentito di ricostruire dettagliatamente l’accaduto, individuare ed identificare i due aggressori, che sono stati quindi denunciati a p.l. per i reati di lesioni personali e violenza privata.

A seguito delle risultanze investigative i Carabinieri hanno altresì, segnalato all’A.G. anche una terza persona per favoreggiamento personale, in quanto la stessa, presente al momento della lite, aveva riferito agli operanti circostanze non veritiere.

Compagnia Carabinieri di Cortona: operazione antidroga, un arresto

Nella tarda serata di ieri, 25 ottobre, in Camucia di Cortona, i militari della locale Stazione Carabinieri, nell’ambito dei servizi preventivi di controllo e repressione dei reati in materia di stupefacenti, traevano in arresto in flagranza del reato di spaccio, un cittadino italiano, classe 1986, incensurato, residente in Valdichiana.

I militari, con prontezza operativa, sorprendevano l’uomo e lo sottoponevano a perquisizione, rinvenendo grammi 15 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, sostanza da taglio, la somma contante di euro 2000 in banconote vario taglio ritenuto provento dell’illecita attività ed un bilancino di precisione.

Fonte: Comando Provinciale Carabinieri di Arezzo

