Etrusco Biliardi compie 50 anni: Andrea Bocelli presente al compleanno nello show-room bientinese

C’era anche Andrea Bocelli alla festa dei 50 anni di Etrusco Biliardi leader a livello mondiale nella progettazione e costruzione di biliardi moderni e tradizionali.

Bocelli, amico di lunga data di Cesare Mosti fondatore e titolare di Etrusco Biliardi, era l’ospite d’onore di una serata all’insegna dei ricordi, delle idee, delle emozioni e dell’arte insieme agli oltre cento invitati nello show-room di via Marco Polo a Bientina.

Amici, imprenditori, clienti, collaboratori e anche Matteo Gualemi, campione del Mondo in carica della specialità “5 birilli”: tutti insieme appassionatamente, in una serata-evento, per festeggiare il traguardo dei 50 anni di un’azienda che ha rivoluzionato il modo di pensare il biliardo.

Non più solo un tavolo da gioco, bensì un tavolo multifunzione: il cosiddetto “biliardo-tavolo”. Dove sì, si può giocare al gioco più antico del mondo ma dove lì sopra – una volta coperto – si può apparecchiare e mangiare ma anche usare come piano di appoggio di computer, agende e libri per una riunione di lavoro.

“Il traguardo dei primi 50 anni è stato raggiunto: da qui si riparte per nuovi obiettivi. Perché mi è rimasto ancora qualcosa da sognare – commenta soddisfatto Cesare Mosti, ideatore, inventore e deus-ex-machina di Etrusco Biliardi –. Un compleanno che mi riempie d’orgoglio, umanamente e professionalmente. Una festa con tutti gli amici, i clienti e i dipendenti che mi spingono a volare ancora, verso nuovi traguardi. Tutti insieme per altri 50 anni”.

Etrusco Biliardi è un’azienda specializzata nella progettazione, creazione e restauro di biliardi e si avvale di dipendenti di provata esperienza.

“Oramai la moda contemporanea punta sempre di più all’economicità proponendo biliardi di scarso pregio – riprende Mosti –. Per chi invece ricerca la qualità, noi studiamo biliardi dotati di nuove tecnologie costruiti nel rispetto del metodo classico dell’artigianato italiano ed utilizzando legnami solo da fornitori che hanno programmi di rimboschimento, nel rispetto delle normative ambientali. È con questo metodo che viene creato il nostro biliardo, costruito interamente in legno massello stagionato di primissima qualità con finiture noce, ciliegio, rovere, wengé e laccature (altre a richiesta del cliente), i piani gioco in ardesia italiana rettificata e calibrata. Biliardi Etrusco, con gli anni, si è specializzata nella fabbricazione di biliardi tavolo, ovvero biliardi eccelsi per il gioco che si trasformano in un comodissimo tavolo pronto ad accogliere i momenti più belli da passare in famiglia e con gli amici”.

Fonte: Ufficio stampa

