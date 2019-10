Incidente a caccia, scambia il compagno per una preda e gli spara: codice rosso

Questa mattina un cacciatore di 62 anni è rimasto ferito all'Isola d'Elba per errore. L'uomo, in mezzo alla vegetazione dei boschi di Cavo, sarebbe stato scambiato da un compagno per una preda.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Portoferraio, il 62enne sarebbe stato colpito da una fucilata a pallini, che una volta espansa ha raggiunto una mano e una gamba causandogli un'emorragia.

L'uomo è stato soccorso dai compagni e subito dopo dal 118, che lo ha trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Cisanello in codice rosso.

